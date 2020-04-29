Барнаул, , 07:15 — REGNUM Круг выявленных зараженных SARS-CoV-2 продолжает расширяться в Алтайском крае. По данным регионального оперативного штаба на 29 апреля, общее количество заболевших в регионе составляет 348 человек. Только за вчерашний день выявили 24 новых случая.

«Из общего числа заболевших 30 случаев — завозных и 270 случаев — по контакту с заболевшими. У 44 пациентов выявлена внебольничная пневмония, у 50 — заболевших ОРВИ, в 254 случаях — бессимптомное течение», — отмечается в сообщении оперштаба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус был выявлен у жительницы Барнаула, которая 20 марта прибыла из Доминиканской Республики транзитом через Москву.

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