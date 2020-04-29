Владивосток, , 07:35 — REGNUM Помощники губернатора Приморья Олега Кожемяко отчитались о своих доходах за 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Помощник губернатора и аппарата Татьяна Битлинская отчиталась о доходах в 1 млн 512 тыс. 76 руб. 36 коп. В собственности чиновницы — земельный участок площадью 1 тыс. кв. метров, две трети квартиры. Транспортных средств нет.

Второй помощник губернатора Ольга Усенко задекларировала доход в 1 млн 562 тыс. 106 руб. 46 коп. В списке недвижимости — две небольших квартиры и одна на 66 кв. метров, где она проживает.

Как сообщало ИА REGNUM, первый зампред правительства Еврейской АО Дмитрий Братыненко отчитался о доходах за 2019 год — чиновник заработал менее 50 тыс. рублей.