Южно-Сахалинск, 29 апреля 2020, 07:33 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперштаба региона.
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Заразившийся — мужчина. Он прибыл на остров московским рейсом 25 апреля. Положительный анализ получен после применения нескольких диагностических методов.
В минздраве региона подчеркнули, что окончательный диагноз выставляется только при использовании совокупных данных — экспресс-теста, мазков и КТ-диагностики.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко доложил президенту России Владимиру Путину о 100%-ой готовности региона к борьбе с распространением коронавирусной инфекции.