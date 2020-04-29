Белград, , 06:51 — REGNUM 713 пациентов из Сербии, у которых выявлено заболевание COVID-19, получили медицинскую помощь от российских врачебно-сестринских бригад за время их пребывания в республике, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты из России и Сербии продолжили санитарную обработку на 13 объектах в сербских городах Белград, Чуприя и Ниш. Всего российские специалисты продезинфицировали в стране 127 объектов в 26 городах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля на территории Сербии было подтверждено 8,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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