Оттава, , 06:50 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Канаде достигло 50 015, сообщает пресс-служба канадского минздрава.

Также количество подтвержденных летальных исходов от осложнений COVID-19 выросло до 2859. Отмечается, что крупнейший очаг заболевания находится в провинции Квебек — на него приходится более половины выявленных случаев. Вторая по масштабам распространения коронавируса провинция — Онтарио. Там подтвержден 15 381 случай.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 апреля в Канаде было подтверждено 48 489 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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