Брисбен, Австралия, , 06:50 — REGNUM Разработчики необычного шутера (игра, в которой упор сделан на применении огнестрельного оружия) от первого лица Bears In Space выложили в сеть трейлер с демонстрацией игрового процесса. Ролик был опубликован 29 апреля на портале Screen Rant.

Один из разработчиков, известный на Reddit под ником Foolsbry, выложил видео в разделе, посвящённом «движку» (базовая программа игры) Unreal Engine. Ролик даёт понять, что игра будет выполнена в ретро-футуристическом стиле и предоставит геймерам возможность не только крушить направо и налево роботов с помощью разного оружия, но и делать это превратившись в огромного медведя.

Разработкой Bears In Space занимается независимая студия Broadside Games, офис которой находится в Брисбене (Австралия). Создатели игры позиционируют её как смесь Serious Sam и TimeSplitters.

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