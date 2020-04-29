Сеул, , 06:34 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 9 и составило 10 761, сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Также в Южной Корее зафиксировано 277 повторных случаев заражения.

Кроме того, на территории республики зарегистрировано 246 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Еще 8 922 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля появилась информация о том, что власти Южной Кореи рассматривают возможность бесплатного предоставления защитных масок соотечественникам, находящимся за рубежом.

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