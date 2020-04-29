Бразилиа, , 06:24 — REGNUM Число подтвержденных летальных случаев от болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, в Бразилии достигло 5017, сообщает пресс-служба бразильского правительства.

Также выросло и количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. К 29 апреля этот показатель достиг 71 886.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бразилии продлили запрет на въезд иностранных граждан в страну воздушным транспортом. При этом запрет касается всех иностранцев без исключения.

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