Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Сегодня, 29 апреля 20 202 года в сервисе PlayStation Store стартует массовая распродажа видеоигр. Об этом 28 апреля сообщил блог PlayStation.

В рамках акции цена на некоторые игры серьёзно снижена, в их числе: Star Wars: Battlefront II, Rage 2 и Rise of the Tomb Raider. Отмечается, что Акция продлится до 13 мая 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что подписчики сервиса PlayStation Network получили возможность посмотреть первые сезоны популярных аниме-шоу «Атака титанов» и «Чёрный клевер». Сериалы будут доступны пользователям до 8 мая 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В магазине PSN можно бесплатно смотреть «Атаку титанов» и «Чёрный клевер»