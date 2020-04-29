Горно-Алтайск, , 06:18 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у жительницы Горно-Алтайска и медработника в селе Майма.

Первая, как отмечается, ранее контактировала с заражённым. Оба случая были подтверждены в ходе профилактических исследований. При этом заболевание проходит бессимптомно.

«С учётом вновь выявленных лиц в Республике Алтай лабораторно подтверждено 32 случая заболевания, в том числе 10 — в Турочакском районе, 9 — в Горно-Алтайске, по 6 — в Онгудайском и Усть-Коксинском районах и 1 — в Майминском районе», — резюмировали в оперштабе.

Напомним, накануне для въезда и выезда был закрыт Усть-Коксинский район. Как сообщало ИА REGNUM, это сделано, чтобы не допустить распространения инфекции в другие районы.

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