Владивосток, , 06:16 — REGNUM В Приморье работники Владивостокского клинико-диагностического центра заявили о своём добровольном желании выйти на работу по борьбе с коронавирусом в инфекционном госпитале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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14 сотрудников центра написали заявления и вышли на работу в инфекционный госпиталь Владивостокской клинической больницы №4. Пойти на «передовую» своему колективу предложила главный врач центра Анжела Кабиева. Желающих пойти в добровольцы было больше, но часть коллектива осталась работать в центре, для обеспечения его функциональной деятельности.

«Мы приняли такое решение потому, что в «ковидном» госпитале сейчас очень нужна наша помощь, наши руки, наши знания, причём там нужнее, чем в каком-либо другом месте», — сказала Кабиева.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Приморье выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом. В том числе, SARS-CoV-2 подтверждён у двух детей и студентки ДВФУ. Всего в крае зарегистрировано 367 инфицированных.