Якутск, , 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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«С диагнозом COVID-19 умерли женщина 85 лет и мужчина 66 лет. В больницу они поступили на стадии двусторонней пневмонии и имели многочисленные сопутствующие хронические заболевания.

Женщину госпитализировали 21 апреля, мужчину — 19 апреля. Они сразу же были подключены к аппаратам ИВЛ», — пояснили в оперативном штабе.

На 29 апреля в Якутии зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерших трое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 20 человек. Среди инфицированных двое детей и студентка Дальневосточного федерального университета.