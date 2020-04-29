Улан-Удэ, , 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, к утру 29 апреля общее количество подтверждённых случаев достигло 271.

Из них проходят лечение в стационаре 177 пациентов, ещё семь человек будут госпитализированы в ближайшее время. 83 человека выписаны из больницы после успешного завершения лечения.

Сегодня в инфекционной больнице также скончалась четвёртая пациентка с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, ей было 90 лет, а последние две недели она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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