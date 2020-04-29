Бергамо, Италия, , 06:06 — REGNUM Специалисты из РФ и их итальянские коллеги провели дезинфекцию в еще трех домах престарелых в городах Травальято, Ронкаделле и Берлинго, расположенных в области Ломбардия на севере Италии, 29 апреля сообщает Министерство обороны России.

Всего в Ломбардии российские военные из побывали 86 населенных пунктах и провели санитарную обработку на 94 объектах, охватив 800 тысяч квадратных метров помещений и свыше 200 тысяч квадратных метров дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля стало известно, что военнослужащие из РФ продезинфицировали три дома престарелых в итальянских городах Оспиталетто, Андро и Каприоло.

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