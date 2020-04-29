Владивосток, , 05:58 — REGNUM В Приморье на 29 апреля зарегистрировано 367 заражённых коронавирусной инфекцией. За сутки прирост составил 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В числе новых заражённых двое детей и студентка ДВФУ.

Больше всего инфицированных SARS-CoV-2 во Владивостоке — 268, в Находке — 36, в Артёме — 23, в Михайловском районе — 10.

Коронавирусная инфекция выявлена в 18 районах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в сложных условиях борьбы с коронавирусом принял решение отказаться от своей заработной платы в пользу врачей.