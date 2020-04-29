Сингапур, , 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России в середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). Об этом говорится в материалах института.

Новый предположительный срок, названный учеными из Сингапура, по ситуации в России — август 2020 года. Отмечается, что к концу лета текущего года распространение коронавируса в России будет прекращено на 100%.

Прогноз составлен лабораторией инноваций SUTD на основе анализа данных и путем математического моделирования. В институте призвали не воспринимать такие прогнозы всерьёз, поскольку они имеют «теоретический» характер.

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