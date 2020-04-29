Петропавловск-Камчатский, , 05:52 — REGNUM Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов принял отставку вице-губернатора региона Алексея Войтова. Он сложил полномочия по собственному желанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Алексей Войтов покинул правительство Камчатки в связи с переходом на новое место работы. Он более 10 лет проработал в органах власти Камчатского края.

«Алексей Юрьевич зарекомендовал себя как эффективный руководитель. Он давно хотел перейти в реальный сектор экономики и я согласовал его просьбу об освобождении от должности. Я поблагодарил его и пожелал успехов на новом месте работы», — сказал Владимир Солодов.

Алексей Войтов останется в Совете цифровой информации Камчатки и других совещательных органах по просьбе Владимира Солодова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Солодов отправил в отставку всё правительство Камчатки. Чиновники остаются на своих местах, но с приставкой «и.о.».

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал Солодову отправить в отставку неэффективных чиновников, которые мешают работать.