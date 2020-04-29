Токио, , 05:42 — REGNUM Чартерный самолет, вывозящий японских граждан из Саудовской Аравии, вылетел из аэропорта Эр-Рияда, передает телеканал NHK.

Сообщается, что воздушное судно доставит граждан Японии в аэропорт «Нарита» недалеко от Токио. На борту самолета находятся 116 японских граждан и членов их семей.

Отмечается, что рейс был организован японским союзом соотечественников. Японцев решили вывезти на родину в связи с ростом количества зараженных коронавирусом нового типа в Саудовской Аравии.