Якутск, , 05:47 — REGNUM Вахтовый посёлок на Чаяндинском месторождении в Якутии, где взбунтовались рабочие, недовольные условиями жизни в условиях распространения коронавируса, относится к подрядчику Газпрома и «Силе Сибири».

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Как известно, «Сила Сибири» — магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморье и страны АТР. Это совместный проект Газпрома и китайкой компании CNPC.

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири».

"Вахтовый посёлок в районе Чаяндинского месторождения относится к другой подрядной организации. Мы не имеем права комментировать от имени другой компании», — цитирует РИА Новости представителя службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча Ноябрьск».

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ситуацией на Чаяндинском месторождении, где более 10 тыс. вахтовиков оказались заложниками в условиях распространения коронавируса, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание с руководством Якутии, ответственными федеральными министерствами и ведомствами. Был выработан алгоритм безотлагательных действий

Прокуратура начала проверку по жалобам вахтовиков. Руководство Газпрома заверило, что начнёт отправлять рабочих по домам, а также развернёт мобильных госпиталь нав месторождении.