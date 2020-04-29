Владивосток, , 05:34 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в сложных условиях борьбы с коронавирусом принял решение отказаться от своей заработной платы в пользу врачей.

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Деньги будут переведены на поддержку медиков. Глава региона уверен, что сейчас медицине важна любая помощь, пишет «Восток-Медиа».

На 28 апреля в Приморье выявили 347 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы Олега Кожемяко на протяжении многих лет вызывают особое внимание. В своей декларации, как губернатора Сахалина, а затем и Приморья, он не указывает сведений о супруге, но при этом публично заявляет о том, что она есть. Между тем в 2019 году, та которая считается его женой — Ирина Герасименко, попала в список богатейших женщин РФ по версии Forbes. Она заняла 24 место с состоянием в 180 млн долларов США.

Сам Олег Кожемяко в 2019 году задекларировал свой доход за 2018 год в сумме 22,231 млн рублей.