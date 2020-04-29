Москва, , 05:38 — REGNUM В среду, 29 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха +12… +14 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 30 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, +1… +3 °С.

Ветер западный, северо-западный (ночью — северный) 5−12 м/с, местами порывы до 15−17 м/с. Из-за порывистого ветра в регионе действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 734 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +11… +16 °С днём и −1… +4 °С ночью.

В четверг, 30 апреля, днём в столице ожидается +9… +11 °С. По области +7… +12 °С. Ночью в регионе ожидается 0… +5 °С.