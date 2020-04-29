Гонконг, Китай, , 05:13 — REGNUM Свежей статистикой заболеваемости COVID-19 за пределами материковой части страны поделились в Китае, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено 1037 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа за все время эпидемии, включая четверых погибших. В САР Макао выявлено 45 заболевших и 429 заболевших выявлено на Тайване, включая шестерых скончавшихся.

Всего 811 переболевших COVID-19 выписано из клиник Гонконга, 33 человека вылечились в Макао и 307 человек покинули госпитали Тайваня. На материковой части Китая выявлено всего 82 858 заболевших и 4633 погибших. Госпитали покинули уже 77 578 человек.