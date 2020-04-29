Харбин, Китай, , 05:08 — REGNUM В китайской провинции Хэйлунцзян, а северо-востоке страны на границе с Россией не выявлено новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

И тем не менее, в регионе зафиксировано три бессимптомных случая заражения новым коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число местных случаев заболевания коронавирусной инфекции нового типа в регионе достигло 553.

«Импортных» случаев, то есть привнесенных из-за рубежа, в регионе насчитывается 386 за все время наблюдения. Общее число бессимптомных «импортных» случаев в регионе достигло 10.

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