Ухань, Китай, , 04:51 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй с 30 апреля начнут работу 39 межрегиональных автотранспортных маршрутов, сообщили в компании Hubei Highway Passenger Transportation Group Co., Ltd.

Пассажирский пик ожидается в регионе с 30 апреля по 2 мая в связи с приближающимися пятидневными майскими праздниками. Всего 900 транспортных средств будут курсировать по этим маршрутам за указанный период, а общий пассажиропоток должен достичь 30 тыс. человек.

Председатель компании Лян Чжи отметил, что в связи с ростом пассажиропотока, возрастет и нагрузка на систему профилактики и сдерживания эпидемии нового коронавируса. В связи с этим помимо сканирования в реальном времени входящих на борт автобусов пассажиров, будет также ужесточен режим дезинфекции.