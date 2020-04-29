Магадан, Магаданская область, , 04:54 — REGNUM За минувшие сутки в Магаданской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Обследовано на коронавирусную инфекцию 2717 человек. Всего заболевших за весь период — 99 человек, выздоровели — трое.

«Ситуация развивается не совсем благоприятно — двое погибших. В Магадане 28 человек в инфекционном отделении, все с пневмонией. Решение, в каком режиме жить и работать после 30 апреля, примем исходя из оперативной обстановки», — сказал губернатор Сергей Носов на заседании оперативного штаба.

Он подчеркнул, что предстоящие праздники будут самым тяжёлым этапом. Поэтому нужно сделать максимум возможного в ограничении социальных контактов. Массовые гулянья на майские праздники чреваты катастрофическим ростом распространения инфекции, в связи с чем необходимо не только продлить, но и усилить меры по социальному дистанцированию.

Прозвучали предложения о продлении и усилении режима повышенной готовности. На 29 апреля 60 человек находятся в стационарах Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, вероятно, выходит на плато по коронавирусной инфекции, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.