Красноярск, , 05:37 — REGNUM В Красноярском крае в настоящее время к аппаратам ИВЛ подключены восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 апреля со ссылкой на данные краевого Минздрава сообщает региональный портал Newslab.ru.

Состояние подключенных к ИВЛ пациентов оценивается, как тяжёлое. Остальные пациенты с диагнозом COVID-19, проходящие лечение в больницах, имеют среднюю степень тяжести. У части пациентов заболевание развивается практически бессимптомно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае число умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выросло до семи, в том числе, за последние сутки скончались два человека.

Всего в Красноярском крае за весь период выявлено 574 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе 47 — за последние сутки.

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