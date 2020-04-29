Владивосток, , 04:44 — REGNUM В связи с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморском крае принято решение ввести обязательный масочный режим.

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С 30 апреля все жители края, находясь в общественных местах, обязаны носить индивидуальные средства защиты. При этом необходимо соблюдать «социальную» дистанцию — 1,5 метра.

Контролировать режим самоизоляции и обязательный масочный режим в оперативном штабе поручили главам муниципалитетов и сотрудникам полиции.

Помимо этого оперативный штаб ввёл ещё ряд требований к предприятиям, работающим в условиях самоизоляции. В их числе дано поручение министерству цифрового развития и связи Приморского края установить в общественных местах системы видеонаблюдения с функцией идентификации личности, пишет РИА VladNews.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Приморье было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в крае зарегистрировано 347 человек с подтверждённой инфекцией. Трое скончались.