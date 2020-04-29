Нейпьидо, , 04:43 — REGNUM Новых три случая заражения коронавирусом нового типа выявили в Мьянме за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 149. Сообщается, что все трое новых пациентов проживают в регионе Янгон, раньше они контактировали с уже зараженным коронавирусом. Также отмечается, что с начала пандемии в стране выздоровели 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 19 апреля количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мьянме превысило 100. С начала пандемии COVID-19 в стране умерли пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество случаев заболевания COVID-19 в Мьянме превысило 100