Шайенн, США, , 05:37 — REGNUM В штате Вайоминг в США приняли решение уже с 1 мая разрешить работу парикмахерских, маникюрных салонов и спортивных залов. Об этом 28 апреля губернатор штата Марк Гордон сообщил на пресс-конференции, транслируемой телекомпанией CNN.

По словам Гордона, это решение «запускает процесс возобновления работы экономики Вайоминга».

Губернатор подчеркнул, что владельцы открываемых салонов и спортзалов должны тщательно следить за соблюдением в помещении безопасной дистанции между клиентами и иметь на них контактные данные. В помещении не позволяется находится одновременно более 10 человек. Общепит штата пока продолжает работать только на вынос.

Как сообщало ИА REGNUM, в американском штате Мэн санитарные ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом нового типа, продлены до 31 мая, в штате Нью-Йорк — как минимум до 15 мая, в Висконсине — до 26 мая.

Ранее о смягчении некоторых ограничений на своих территориях объявили уже несколько штатов США, в числе которых Колорадо, Миннесота, Джорджия и Теннесси.

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