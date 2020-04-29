Якутск, , 04:21 — REGNUM Газпром в ближайшие дни начнёт вывозить из Якутии вахтовых работников Чаяндинского месторождения, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Ситуация в посёлках напряженная: несколько бригад, закончивших работу, не могут выехать, разделение на инфицированных и здоровых ещё не завершено.

«Результатов проб на коронавирус ещё нет, но, по предварительным данным, очевидно, что инфицированных будет много. Газпром готов вывозить людей в регионы, откуда они прибыли, жителей Якутии там практически нет. Здоровых по прилёту поместят в обсерваторы, больных — в инфекционные больницы. Мы оказываем заболевшим всю необходимую помощь, в наших инфекционных больницах находится 56 человек с Чаяндинского месторождения. На территории вместе со специалистами Газпрома работают наши врачи и специалисты Роспотребнадзора Якутии. По нашему требованию Газпром развернёт лечебные силы непосредственно на территории месторождения», — пояснил глава республики Айсен Николаев.

Ситуация на месторождении напряженная, поскольку ряд бригад, закончивших работу, не могут выехать, разделение на инфицированных и здоровых ещё не завершено. По словам Айсена Николаева, на месторождение вылетают руководители подрядных организаций, которые на месте будут решать вопросы с людьми по условиям их пребывания и дальнейшего отъезда.

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи заражения коронавирусом на Чаяндинском месторождении обнаружили 11 апреля, позже был введён карантин.

После протестного пикета вахтовиков, который прошёл 27 апреля, в ситуацию вмешался полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. На данный момент ситуацию контролируют федеральные министерства и ведомства.