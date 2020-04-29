Южно-Сахалинск, , 04:10 — REGNUM Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в режиме видеоконференции доложил президенту России Владимиру Путину о готовности региона к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Готовность медицинских учреждений островного региона к борьбе с пандемией — 100%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе материалов видеоконференции.

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На Сахалине, как следует из доклада Валерия Лимаренко, на 28 апреля — 22 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 19 человек, ещё трое — пока находятся на лечении. Под медицинским наблюдением 5,5 тыс. человек, в том числе в обсервациях 1,2 тыс. человек. В домашних условиях под наблюдением медиков находятся 4,3 тыс. человек.

«Готовность учреждений здравоохранения Сахалина и Курил по материальной части и по снабжению составляет 100%. Это стало возможным благодаря реформе здравоохранения, которую мы проводили в прошлом году. Я об этом вам докладывал лично. Мы увеличили заработную плату медицинскому персоналу на 30%, укомплектовали кадры, провели значительную закупку оборудования в прошлом году, внедрили проект «Бережливая поликлиника». Областные средства стимулирования медикам выплачиваем параллельно с федеральными. Сахалинцы и курильчане благодарны врачам за эффективную работу», — доложил президенту губернатор Сахалина.

Валерий Лимаренко также сообщил о том, что с марта на островах организовано 100%-е тестирование всех прибывающих в регион граждан. Тестирование проводится в морских портах, аэропортах.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал Сахалинскую область лидером по мерам борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России.