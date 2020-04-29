Москва, , 04:04 — REGNUM Жителям России не следует употреблять пищу из общей посуды и упаковок, чтобы не увеличивать риск заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в рекомендациях МЧС РФ.

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу, например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки», — говорится в сообщении.

Также ведомство советует не есть на работе и в общественных местах, а также максимально сократить прикосновения к любым предметам в общественных местах. Также жителям России советуют носить с собой антисептик, чтобы после соприкосновений обрабатывать руки, и бумажные салфетки, которыми рекомендуется прикрывать рот при чихании и кашле. Повторно использовать салфетки МЧС РФ не советует.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля специалисты МЧС России посоветовали носить защитную маску перед посещением магазинов. Также рекомендовано во время совершения покупок прикасаться к собственному лицу, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

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