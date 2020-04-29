Пекин, , 03:57 — REGNUM На материковой части Китая выявлен 21 новый случай заболевания «импортным» COVID-19, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Общее число «импортных» случаев заболевания, то есть привнесённых из-за рубежа в стране, по данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, достигло 1660 за все время наблюдений. Из общего числа заболевших «импортным» COVID-19, 1107 человек были выписаны из больниц страны, еще 553 человека продолжают получать медицинскую помощь, включая 22 тяжелобольных.

Смертей от «импортной» инфекции в Китае не зафиксировано. Как сообщало ИА REGNUM, всего за прошедшие сутки в стране выявлено 22 вновь заболевших и 23 выписавшихся из больниц по выздоровлению.

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