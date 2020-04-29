Пекин, , 03:48 — REGNUM За прошедшие сутки 23 человека покинули больницы Китая по выздоровлению от COVID-19, сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, всего 77 578 пациентов было выписано из госпиталей Китая по выздоровлению на текущий момент. Общее число подтвержденных случаев заболевания на материковой части страны достигло 82 858, включая 4633 погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19, из которых лишь один — местный, остальные — у приезжих из-за рубежа.

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