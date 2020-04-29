Якутск, , 03:58 — REGNUM В связи с ситуацией на Чаяндинском месторождении, где более 10 тыс. вахтовиков оказались заложниками в условиях распространения коронавируса, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание с руководством Якутии, ответственными федеральными министерствами и ведомствами. Был выработан алгоритм безотлагательных действий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Нужно гарантировать людям безопасность их здоровья и жизни. Необходимо организовать лечение заболевших, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и медикаментами, проработать транспортировку людей с месторождения», — сказал Юрий Трутнев.

В течение двух дней Роспотребнадзор обеспечит проведение тестирования на коронавирус всех на Чаяндинском месторождении. Минздрав и МЧС должны развернуть и оборудовать на месторождении полевой мобильный госпиталь для заражённых коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор, Минздрав, Газпром и правительство Якутии должны обеспечить соблюдение требований карантинного режима, дезинфекции, снабжение жителей вахтовых посёлков Чаяндинского месторождения качественными продуктами питания, медикаментами, товарами первой необходимости, средствами гигиены.

Также до 1 мая все ведомства должны разработать механизм транспортировки больных коронавирусом из вахтовых посёлков в больницы других регионов.

На 29 апреля известно, что 56 вахтовиков проходят лечение в больницах Якутии. Ещё 39 человек направлены в медучреждения в Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 10,5 тыс. вахтовиков из 34 посёлков Чаяндинского месторождения в Якутии выразили протест и недовольство условиями жизни, качеством питания и отсутствием правдивой информации о заболевших COVID-19 в их окружении.