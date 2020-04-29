Пекин, , 03:43 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 22 новых случая заболевания COVID-19, из которых 21 — «импортный», сообщает 29 апреля агентство Синьхуа.

Оставшийся один случай внутренней передачи инфекции выявлен в провинции Гуандун на юге Китая, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета.

Еще у двоих человек имеется подозрение на заболевания, оба случая — у приезжих в Китай из-за рубежа. Одни — во Внутренней Монголии и другой — в Шанхае. Ни одного случая гибели людей от коронавируса за прошедшие сутки в Китае не выявлено.