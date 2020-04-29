Нью-Йорк, США, , 03:43 — REGNUM Группы высшего пилотажа американских ВВС «Голубые ангелы» и «Буревестники» устроили авиашоу над городом Нью-Йорк в честь людей, ведущих борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что мероприятие проходило в течение 40 минут. Таким образом пилоты чествовали медработников, ведущих борьбу с инфекцией. Самолеты пролетели над Манхэттэном, Лонг-Айлендом и Нью-Джерси. Мероприятие получило название «Операция сильная Америка».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент США Дональд Трамп пообещал отблагодарить борцов с распространением коронавируса нового типа с помощью авиашоу. По его словам, мероприятие будет проходить в крупных городах США и в городах, наиболее пострадавших от COVID-19.

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