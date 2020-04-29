Владивосток, , 03:38 — REGNUM В «тысячекоечной» больнице Владивостока прекращается госпитализация, пациенты, которые сейчас находятся в ней на лечении — завершат его. Потоки новых больных — перераспределят в другие медицинские учреждения, об этом рассказала зампред правительства региона Анастасия Худченко.

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В правительстве Приморья подчеркнули, что крупнейшая в крае больница не закрывается. В учреждении необходимо провести заключительные дезинфекционные мероприятия.

Анастасия Худченко отметила, что плановая госпитализация в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции прекращена. Пациенты нуждающиеся в экстренной медицинской помощи будут направлены в другие медицинские учреждения края. В тысячекоечной больнице Владивостока в прежнем режиме продолжит работать отделение гемодиализа, так как оно является единственным круглосуточным в крае.

«Говорить, что больницу закрыли, нельзя. В больнице перестали принимать новых пациентов — это сделано для того, чтобы провести в полном объёме санитарно — карантинные мероприятия», — цитирует Худченко РИА VladNews.

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Как сообщало ИА REGNUM, после обнаружения очага распространения коронавируса в «тысячекоечной» больнице, было принято решение закрыть для госпитализации 9 отделений. Проверку учреждения начала Генпрокуратура РФ.