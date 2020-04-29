Пекин, , 03:37 — REGNUM Главы оборонных ведомства Китая и Лаоса обсудили в телефонном разговоре проблему борьбы с эпидемией COVID-19, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Министр обороны и член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай выразил слова поддержки своему лаосскому коллеге Тянсамону Тяннялату и народу Лаоса касательно борьбы с эпидемией в стране.

По его словам, Китай намерен продолжить сотрудничество с Лаосом в сфере информационных обменов и ужесточить пограничный контроль, дабы не допустить распространения вируса.

Тянсамон, в свою очередь, выразил благодарность Китаю за оказанную им помощь в борьбе с эпидемией нового коронавируса, отметив, что Лаос намерен продолжить поддержку тесных контактов с Китае в вопросе борьбы с эпидемией.