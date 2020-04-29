Якутск, , 03:36 — REGNUM Уже несколько дней ситуация на Чаяндинском месторождении в Якутии остаётся чрезвычайной из-за вспышки коронавирусной инфекции у вахтовиков. Более 10 тыс. рабочих недовольны условиями жизни, качеством питания и отсутствием правдивой информации о заболевших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Чтобы привлечь к себе внимание, рабочие одного из посёлков 27 апреля вышли на пикет к зданию администрации рудника и высказали свои претензии и жалобы.

Разработкой Чаяндинского месторождения занимается Газпром. Всего на месторождении 34 посёлка различных подрядных организаций, с населением 10,5 тыс. человек.

По неофициальной информации, среди вахтовиков много заражённых коронавирусом, но их никто не лечит и точных данных о заболевших нет.

Известно, что в обсерваторе месторождения находятся 59 рабочих, в изоляторе — 28 человек с признаками ОРВИ. Шесть вахтовиков получают лечение в Ленске, у троих диагноз подтверждён. На территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО находятся 23 заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Якутии начала проверку по соблюдению прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса.

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