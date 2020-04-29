Нью-Йорк, США, , 04:16 — REGNUM Около 300 граждан России, включая 19 школьников, вылетели домой на вывозном рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву. Информация об отправлении рейса в 19:36 по местному времени (02:36 мск) появилась на электронном табло в аэропорту имени Джона Кеннеди.

В московский аэропорт Шереметьево прибытие самолёта ожидается в 11:45 мск 29 апреля.

Представители генерального консульства России в Нью-Йорке контролировали ситуацию в аэропорту до завершения регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе пассажиров вывозного рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, который запланирован на 28 апреля, будут также школьники, уехавшие на учёбу в США без согласования с МИД РФ.

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