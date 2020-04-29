Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс отказаться надевать медицинскую маску во время посещения клиники в американском штате Миннесота, передает телеканал CNN.

В ходе беседы с журналистами у Пенса спросили, почему он не прикрыл лицо маской в соответствии с рекомендациями.

«Как вице-президент США я регулярно прохожу проверки на коронавирус, все окружающие меня люди делают то же самое», — ответил вице-президент.

Он добавил, что маски необходимы в первую очередь тем, кто инфицирован SARS-CoV-2, чтобы не распространять вирус. Пенс подчеркнул, что у него инфекции выявлено не было, поэтому он решил и не использовать медицинскую маску.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что в стране будут проводить до 5 млн тестов на выявление коронавируса ежедневно. Это, по его словам, должно случиться «скоро», потому что администрация президента «очень хорошо работает».

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