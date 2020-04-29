Ухань, Китай, , 03:14 — REGNUM Наиболее всех пострадавшая от эпидемии нового коронавируса в Китае провинция Хубэй снизила цены на услуги тестирования на нуклеиновые кислоты коронавируса с учетом роста производственных мощностей, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Верхний лимит на проведение теста был снижен до 180 юаней ($25,4) за один раз, что на 80 юаней ниже, чем в ряде других мест по данным на конец марта текущего года, сообщили в Администрации здравоохранения провинции Хубэй.

Ограничение цены на тестирование специфических антител IgM и IgG было снижено на 40 юаней до 50 юаней за каждый, говорится в циркуляре, выпущенном администрацией. Власти также рекомендуют организациям осуществлять коллективные закупки для того, чтобы получить разумную цену за каждый набор тестирования.