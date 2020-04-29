Шанхай, Китай, , 03:09 — REGNUM Туры на все туристические достопримечательности Шанхая должны быть зарезервированы в преддверии майских праздников с целью недопущения большого скопления людей и сдерживания эпидемии нового коронавируса, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Соответствующее решение было принято властями города. Так, на текущий момент уже 84 ключевых туристических места Шанхая вновь стали открыты для гостей, в то время как 5200 гостиниц возобновили свою работу. Музеи, художественные галереи, общественные библиотеки, культурные центры и прочие объекты, которые доказали свою готовность возобновить работу, получат такую возможность до конца апреля.

По словам главы Шанхайской муниципальной администрации культуры и турима Юй Сюфэня, от туристов требуется носить лицевые маски, демонстрировать свои паспорта здоровья через QR-коды, а также замерять температуру тела на входе в тот или иной объект.