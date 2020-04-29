Лхаса, Китай, , 02:58 — REGNUM Улица Бархор в столице Тибетского автономного района на юго-западе Китая городе Лхасе, в центре которой расположен храм Джоканг вновь открывается для туристов в связи с тем, что в регионе уже давно нет новых подтверждённых случаев заболевания COVID-19, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Спустя 89 дней свободы региона от коронавируса, власти приняли решение открыть улицу с 8:00 до 20:00 на ежедневной основе. При этом, гости улицы должны будут носить лицевые маски и замерять температуру тела при входе на этот туристический объект.

Магазины, расположенные вдоль улицы, также возобновят свою работу. По соседству с Бархором расположен старый город Лхасы, столицы Тибета. Он часто заполнен туристами и буддистами, которые молятся в храме Джоканг. Улица была закрыта 27 января сразу после вспышки нового коронавируса.