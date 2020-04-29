Пекин, , 02:50 — REGNUM Министерство транспорта КНР анонсировало возобновление работы пунктов сбора оплаты за проезд на платных дорогах страны с 6 мая, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Данный шаг касается всех платных дорог по всей стране, включая мосты и тоннели, сообщили в министерстве, добавив, что определенный перечень автомобилей будет освобожден от уплаты проезда.

Кроме того, приоритет и максимальный режим благоприятствование будут отданы транспортным средства экстренных служб, работающих на поприще борьбы и профилактики эпидемии нового коронавируса. Для них будет доступен экспресс-коридор.

Власти решили снять режим сбора средств на проезд по всем пунктам пропуска на платных магистралях с 17 февраля и до конца эпидемии и устранения последствий ее, дабы обеспечить максимально благоприятные условия для борьбы с вирусом.