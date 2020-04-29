Нью-Йорк, США, , 02:42 — REGNUM Более 300 граждан России должны вернуться домой на вывозном рейсе «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, который запланирован на вечер 28 апреля по местному времени. Об этом представитель генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, прибывший в аэропорт имени Джона Кеннеди, сообщил журналистам.

«Общее количество пассажиров оценивается где-то в 320 человек», — сказал Топольский. По его словам в числе эвакуируемых в основном пожилые люди, люди с заболеваниями и школьники, для которых сотрудники консульства «привезли с собой и передали какое-то количество защитных масок».

Представитель генконсульства заверил, что дипломаты контролируют ситуацию и будут находиться в аэропорту до завершения регистрации.

По предварительной информации, прибытие вывозного рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву (Шереметьево) ожидается 29 апреля в 11:45 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе пассажиров вывозного рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, который запланирован на 28 апреля, будут также школьники, уехавшие на учёбу в США без согласования с МИД РФ.

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