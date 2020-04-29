Москва, , 01:55 — REGNUM Россия, вероятно, выходит на плато по коронавирусной инфекции, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Вот уже 5 дней число новых выявленных случаев колеблется в диапазоне от 5800 до 6400 с лишним», — заявил сенатор.

По его словам, ежедневный рост числа зараженных коронавирусом нового типа находятся в районе 5%. Таким образом, считает Пушков, после достижения плато наступит снижение, как в Италии и Испании.

«Но смертность у нас неизмеримо ниже», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Георгий Викулов заявил, что Россия приближается к плато по коронавирусу. Однако он подчеркнул, что среди новых выявленных случаев около 40% составляют пациенты, у которых болезнь протекает бессимптомно.

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