Шэньян, Китай, , 01:48 — REGNUM Власти провинции Ляонин на северо-востоке Китая планируют завершить строительство 20 тыс. базовых станций 5G до конца этого года, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

Провинция намерена привлечь более 11 млрд юаней ($1,55 млрд) инвестиций в свои проекты. К 26 апреля Ляонин планирует обзавестись 7650 базовыми станциями сетей связи пятого поколения, а их общее число уже к июню должно удвоиться.

Кроме того, власти региона приняли ряд мер по снижению стоимость электроэнергии на станциях. Власти также продолжают дооформлять план развития инфраструктуры 5G на будущее.