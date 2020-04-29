Пекин, , 01:26 — REGNUM Ни одного нового случая гибели людей от COVID-19 не было зарегистрировано на материковой части Китая уже 13 дней подряд, сообщает 28 апреля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, общее число заболевших в Китае достигло 82 836 человек, включая 4633 погибших на текущий момент. По словам пресс-секретаря комиссии Ми Фэна, 27 апреля было зафиксировано наибольшее число выписанных из больниц «импортных» пациентов.

По данным комиссии, общее число «импортных» случаев заболевания достигло 1639, из которых 1087 человек уже были выписаны из госпиталей страны по выздоровлению.